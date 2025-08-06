СМИ: Трамп встретится с Алиевым и Пашиняном в Белом доме
Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.
Встреча пройдет в пятницу, 8 августа. По данным СМИ, Трамп может выступить посредником в заключении мирного соглашения между Ереваном и Баку. Как отметил источник из Белого дома, о документе могут объявить по итогам переговоров.
В июле Пашинян и Алиев провели встречу в Абу-Даби. По итогам переговоров МИД Армении и Азербайджана отмечали, что такие обсуждения - наиболее эффективный формат для работы над процессом нормализации, однако мирное соглашение двух стран не упоминалось.
Между тем Армения и США анонсировали совместные военные учения EAGLE PARTNER 2025, они пройдут на территории республики с 12 по 20 августа, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru