Погибшую при стрельбе учительницу ижевской школы наградили

Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу в Ижевске, посмертно наградили знаком «Отличник просвещения» министерства просвещения России. Об этом рассказали в правительстве Удмуртии.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что при стрельбе в ижевской школе погибли трое учителей.

Напавший на ижевскую школу был приверженцем «колумбайна»

На школу №88 в Ижевске в минувший понедельник напал ее выпускник. Жертвами его стрельбы стали 17 человек, несколько десятков ранены. Нападавший покончил с собой. Позднее выяснилось, что мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, также он был поклонником «колумбайна» («Колумбайн» - движение, которое признано в России террористическим и запрещено).


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:ШколаСтрельбаИжевск
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