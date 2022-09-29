Погибшую при стрельбе учительницу ижевской школы наградили

Учительницу английского языка Маргариту Сахарных, погибшую во время нападения на школу в Ижевске, посмертно наградили знаком «Отличник просвещения» министерства просвещения России. Об этом рассказали в правительстве Удмуртии.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что при стрельбе в ижевской школе погибли трое учителей.