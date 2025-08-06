Установлены нормы рабочих часов за ставку для российских педагогов

Это 18 часов в неделю за ставку заработной платы. В ведомстве указали, что норма часов является расчетной величиной для начисления выплаты, а сколько часов в неделю должен работать учитель определяют в образовательном учреждении.

Норма в 36 часов в неделю устанавливается воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам. 25 часов — воспитателям, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 24 часа у музыкальных руководителей и концертмейстеров. 20 часов у учителей-дефектологов и учителей-логопедов.

При сокращении численности учащихся в школах увольнять педагогов ни в коем случае нельзя, но схему оплаты труда следует изменить, заявил в разговоре с НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

