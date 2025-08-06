СМИ: Уиткофф прибыл в Москву и посетил парк Зарядье
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, самолет дипломата Bombardier Global 7500 вылетел из Флориды и пересек границу около 06:11 мск. Позднее воздушное судно совершило посадку в аэропорту Внуково. По данным СМИ, дипломата встречал спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Как сообщил источник, в Москве Уиткофф посетил парк Зарядье. Спецпосланник прогулялся здесь вместе с Дмитриевым.
Ранее стало известно, что Стив Уиткофф в ходе визита в Россию планирует провести переговоры с руководством страны, пишет Ura.ru.
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