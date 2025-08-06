В Суджанском районе Курской области мужчина пострадал при атаке украинского БПЛА
Один человек пострадал при ударе украинского беспилотника в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.
Накануне днем дрон ВСУ атаковал территорию АПХ «Мираторг» в деревне Хитровка.
«Пострадал сотрудник предприятия. У 50-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и голени», - написал Хинштейн в Telegram.
Мужчине оказали первую помощь, он продолжит лечение амбулаторно.
Врио губернатора призвал население не возвращаться в приграничье, где обстановка остается крайне опасной.
Ранее украинские БПЛА атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области, была повреждена строительная техника, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Суджанском районе Курской области мужчина пострадал при атаке украинского БПЛА
- СМИ: Уиткофф прибыл в Москву и посетил парк Зарядье
- Ереван подтвердил встречу Пашиняна с Алиевым и Трампом в США
- Бешенство и хотелки: Запад фантазирует о воздушном перемирии России
- Max станет обязательным к установке на новые смартфоны в РФ с сентября
- Умерла актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак
- Над пятью регионами РФ уничтожили 51 украинский беспилотник
- СМИ: Трамп встретится с Алиевым и Пашиняном в Белом доме
- Установлены нормы рабочих часов за ставку для российских педагогов
- Трамп заявил о намерении вывести США из конфликта вокруг Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru