В Суджанском районе Курской области мужчина пострадал при атаке украинского БПЛА

Один человек пострадал при ударе украинского беспилотника в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.

Накануне днем дрон ВСУ атаковал территорию АПХ «Мираторг» в деревне Хитровка.

«Пострадал сотрудник предприятия. У 50-летнего мужчины слепое осколочное ранение правого предплечья и голени», - написал Хинштейн в Telegram.

Мужчине оказали первую помощь, он продолжит лечение амбулаторно.

Врио губернатора призвал население не возвращаться в приграничье, где обстановка остается крайне опасной.

Ранее украинские БПЛА атаковали свинокомплекс «Мираторга» в Климовском районе Брянской области, была повреждена строительная техника, пишет Ura.ru.

