Над пятью регионами РФ уничтожили 51 украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО прошедшей ночью ликвидировали 51 беспилотник ВСУ над пятью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«С 23.00 мск 5 августа до 05.30 мск 6 августа... уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указали в ведомстве.
Военные сбили по 16 БПЛА в Ростовской и Брянской областях, 12 – в Крыму, пять – в Воронежской области, три – в Орловской.
Ранее в Ростовской области дрон упал на трассу в Каменском районе, движение перекрыли. Кроме того, из-за атаки беспилотников произошла авария на линии электропередачи, поселок Каменогорье и хутора Верхний Пиховкин, Березовый, Астахов перевели на резервное электроснабжение, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru