Умерла актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак
Американская актриса Келли Мак умерла в возрасте 33 лет. Об этом сообщается на странице артистки в соцсетях.
«Сообщаем о кончине нашей дорогой Келли... Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тети», - указано в публикации от имени сестры актрисы.
Как пишет Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи Келли Мак, артистка умерла от глиомы центральной нервной системы.
Келли Мак родилась в 1992 году, свою актерскую карьеру она начала в 2000-е годы Артистка известна по ролям в сериалах «Ходячие мертвецы» и «Медики Чикаго».
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