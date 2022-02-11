В России может появиться единая база учета для снижения числа бездомных собак
Единая база учета всех животных может решить проблему бездомных собак в России, сообщают «Известия» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.
По его словам, она должна содержать полноценные систематизированные данные. Благодаря этому, как считает эксперт, станет очевидным общее количество животных, «и тогда можно будет уже обстоятельно говорить о других важных вопросах».
Напомним, уголовное дело возбуждено после смерти 35-летней девушки в результате нападения бездомных собак.
А в Подмосковье заведено уголовное дело после нападения бойцовской собаки на трехлетнего ребенка и его бабушку.
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