В России может появиться единая база учета для снижения числа бездомных собак

Единая база учета всех животных может решить проблему бездомных собак в России, сообщают «Известия» со ссылкой на президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

Собака покусала ребенка в Челябинске

По его словам, она должна содержать полноценные систематизированные данные. Благодаря этому, как считает эксперт, станет очевидным общее количество животных, «и тогда можно будет уже обстоятельно говорить о других важных вопросах».

Напомним, уголовное дело возбуждено после смерти 35-летней девушки в результате нападения бездомных собак.

А в Подмосковье заведено уголовное дело после нападения бойцовской собаки на трехлетнего ребенка и его бабушку.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Бездомные ЖивотныеСобаки
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