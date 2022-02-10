Бойцовский пес напал на ребенка в Подольске

В Подмосковье заведено уголовное дело после нападения бойцовской собаки на трехлетнего ребенка и его бабушку, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

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Оно расследуется по статье о причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас правоохранительные органы разыскивают владельца животного.

Согласно предварительным данным, в Подольске пожилая женщина вела своего внука в детский сад. На улице Строителей на них напала собака бойцовской породы. В результате ребенок получил травмы. Он госпитализирован.

Напомним, на днях в поселке Федоровка в Челябинске бродячая собака напала на семилетнего ребенка. У мальчика зафиксированы травмы лица.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Бездомные ЖивотныеДетиСобаки
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