Бойцовский пес напал на ребенка в Подольске
В Подмосковье заведено уголовное дело после нападения бойцовской собаки на трехлетнего ребенка и его бабушку, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.
Оно расследуется по статье о причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас правоохранительные органы разыскивают владельца животного.
Согласно предварительным данным, в Подольске пожилая женщина вела своего внука в детский сад. На улице Строителей на них напала собака бойцовской породы. В результате ребенок получил травмы. Он госпитализирован.
Напомним, на днях в поселке Федоровка в Челябинске бродячая собака напала на семилетнего ребенка. У мальчика зафиксированы травмы лица.
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