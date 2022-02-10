Бойцовский пес напал на ребенка в Подольске

Оно расследуется по статье о причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сейчас правоохранительные органы разыскивают владельца животного.

Согласно предварительным данным, в Подольске пожилая женщина вела своего внука в детский сад. На улице Строителей на них напала собака бойцовской породы. В результате ребенок получил травмы. Он госпитализирован.

Напомним, на днях в поселке Федоровка в Челябинске бродячая собака напала на семилетнего ребенка. У мальчика зафиксированы травмы лица.

