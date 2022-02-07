Собака покусала ребенка в Челябинске
В поселке Федоровка в Челябинске бродячая собака напала на семилетнего ребенка, сообщают «Известия» со ссылкой на УМВД по Челябинску.
Отмечается, что у мальчика зафиксированы травмы лица. Пострадавшего доставили в травмпункт.
Напомним, на днях режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае из-за нападений безнадзорных собак на людей.
Ранее в Забайкальском крае бездомные собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку, две недели спустя — напали на трехлетнего ребенка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru