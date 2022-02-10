Дело возбудили после смерти девушки от нападения собак под Ярославлем

Уголовное дело возбуждено после смерти 35-летней девушки в результате нападения бездомных собак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел в Переяславле-Залесском утром 10 февраля. Дело возбуждено по статье «Халатность». Безответственное отношение предполагается со стороны должностных лиц МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

Девушка была доставлена в больницу с серьезными травмами, однако спасти ее не удалось.

В настоящее время следователи устанавливают причастных к преступлению. Ведется изучение документов, которые регламентируют мероприятия по отлову бездомных животных.







