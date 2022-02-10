Дело возбудили после смерти девушки от нападения собак под Ярославлем
Уголовное дело возбуждено после смерти 35-летней девушки в результате нападения бездомных собак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.
Инцидент произошел в Переяславле-Залесском утром 10 февраля. Дело возбуждено по статье «Халатность». Безответственное отношение предполагается со стороны должностных лиц МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».
Девушка была доставлена в больницу с серьезными травмами, однако спасти ее не удалось.
В настоящее время следователи устанавливают причастных к преступлению. Ведется изучение документов, которые регламентируют мероприятия по отлову бездомных животных.
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