Дело возбудили после смерти девушки от нападения собак под Ярославлем

Уголовное дело возбуждено после смерти 35-летней девушки в результате нападения бездомных собак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел в Переяславле-Залесском утром 10 февраля. Дело возбуждено по статье «Халатность». Безответственное отношение предполагается со стороны должностных лиц МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

Девушка была доставлена в больницу с серьезными травмами, однако спасти ее не удалось.

В настоящее время следователи устанавливают причастных к преступлению. Ведется изучение документов, которые регламентируют мероприятия по отлову бездомных животных.




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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:Ярославская ОбластьСобаки
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