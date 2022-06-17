Вице-премьер Абрамченко заявила о трудностях с поставкой семян сои, кукурузы и свёклы

В России сейчас активно развивается отрасль семеноводства, но из-за введенных санкций возникли трудности связанные с замещением импортных семян свёклы, кукурузы и сои, заявила в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщают РИА Новости.

По ее словам, в российском семеноводстве где-то очень хорошо, а где-то не очень.

Хотя, как отметила вице-премьер, со свёклой России уже удалось добиться определенных успехов.

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«Но свёкла - двухлетняя культура, и для того, чтобы сделать отечественные сорта-гибриды, нам нужно с точки сегодняшнего дня два года», - пояснила она.

Ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор и бывший медиаменеджер Сергей Лисовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблемы с поставками химикатов не сильно скажутся на урожае этого года, а вот в следующем могут возникнуть проблемы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортозамещениеСанкции Против РоссииРоссияСельское Хозяйство
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