Вице-премьер Абрамченко заявила о трудностях с поставкой семян сои, кукурузы и свёклы

В России сейчас активно развивается отрасль семеноводства, но из-за введенных санкций возникли трудности связанные с замещением импортных семян свёклы, кукурузы и сои, заявила в рамках Петербургского международного экономического форума вице-премьер Виктория Абрамченко, сообщают РИА Новости.

По ее словам, в российском семеноводстве где-то очень хорошо, а где-то не очень.

Хотя, как отметила вице-премьер, со свёклой России уже удалось добиться определенных успехов.