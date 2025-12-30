В Китае заявили о намерении противодействовать санкциям

Китай нацелен на наращивание возможностей по противодействию санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает РИА Новости.

«С непоколебимой решимостью мы будем постоянно наращивать и совершенствовать наши возможности по противодействию санкциям, вмешательству и экстерриториальной юрисдикции», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Таким образом Пекин будет обеспечивать более надежный механизм для эффективной защиты интересов страны и народа. КНР также продолжит отстаивать принципиальную позицию, защищать суверенитет, безопасность, интересы развития и пресекать любые попытки раскола государства.

Ранее посольство КНР заявило, что использование Тайваня для сдерживания Китая «никогда не увенчается успехом», пишет 360.ru.

