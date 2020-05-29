В России могут открыться трудовые биржи для мигрантов

В России могут появиться специализированные трудовые биржи для мигрантов. Они могут заработать в рамках решения вопросов обострения миграционной ситуации, которое произошло из-за пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на таких биржах будет вестись учет как легальных, так и нелегальных трудовых мигрантов для установления его официального статуса. Кроме того, предлагается рассмотреть вариант их временного альтернативного трудоустройства на социально значимые объекты. К примеру, женщин предлагается направить на работу в домах престарелых.

Также сообщается, что мигрантам в качестве мер социальной поддержки будут выдавать полисы медицинского страхования, бесплатный продуктовый набор и , предметы первой необходимости.

«Все хотят уехать из России». Но мигрантов держат взаперти

Ранее стало известно, что в связи с пандемией коронавируса российские власти не будут депортировать иностранцев и аннулировать их документы. Об этом сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.

Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал НСН, что указ российского президента о продлении срока действия разрешений на работу был единственно возможным. Он добавил, что не стоит ждать никакого роста преступности среди иностранных граждан, поскольку это, по его мнению, самые законопослушные люди в России.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:РаботаРоссияТрудовые Мигранты
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