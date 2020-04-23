«Воровать и грабить не пойдут». В Профсоюзе о безработных мигрантах

«Президент страны в субботу подписал указ, где четко сказано, что приостанавливается депортация, высылка и тому подобное, так что полиция не может сказать по-другому. Это единственно возможное решение. Люди оказались взаперти. Чтобы урегулировать свое правовое положение, они должны выехать за территорию РФ, чтобы иметь возможность заново въехать. А они такой возможности лишены. Так что это правильно, что это время, в которое они находятся здесь, не считалось бы нарушением. Далеко вперед загадывать никто сейчас не может. Пока нам кажется этот указ корректным. В профсоюзе мигрантов не ждут никакого роста преступности из числа мигрантов. Это самая законопослушная часть российского общества. Пойти воровать - это совсем не в духе этих людей», - отметил он.

18 апреля президент России Владимир Путин поручил заморозить с 15 марта по 15 июня сроки временного пребывания или проживания иностранцев и лиц без российского гражданства на территории страны, а также сроки, на которые они поставлены на учет или зарегистрированы, если эти сроки не истекают в указанный период.