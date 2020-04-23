«Воровать и грабить не пойдут». В Профсоюзе о безработных мигрантах
Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в эфире НСН прокомментировал приостановку депортации.
Российская полиция не будет депортировать иностранцев и аннулировать их документы в связи с пандемией коронавируса, сообщили в главном управлении по вопросам миграции МВД России.
Председатель центрального комитета Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал НСН, что указ российского президента о продлении срока действия разрешений на работу был единственно возможным. Он добавил, что не стоит ждать никакого роста преступности среди иностранных граждан, поскольку это, по его мнению, самые законопослушные люди в России.
«Президент страны в субботу подписал указ, где четко сказано, что приостанавливается депортация, высылка и тому подобное, так что полиция не может сказать по-другому. Это единственно возможное решение. Люди оказались взаперти. Чтобы урегулировать свое правовое положение, они должны выехать за территорию РФ, чтобы иметь возможность заново въехать. А они такой возможности лишены. Так что это правильно, что это время, в которое они находятся здесь, не считалось бы нарушением. Далеко вперед загадывать никто сейчас не может. Пока нам кажется этот указ корректным. В профсоюзе мигрантов не ждут никакого роста преступности из числа мигрантов. Это самая законопослушная часть российского общества. Пойти воровать - это совсем не в духе этих людей», - отметил он.
18 апреля президент России Владимир Путин поручил заморозить с 15 марта по 15 июня сроки временного пребывания или проживания иностранцев и лиц без российского гражданства на территории страны, а также сроки, на которые они поставлены на учет или зарегистрированы, если эти сроки не истекают в указанный период.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
62 773+4 774 / сут.
Умерли
555+42 / сут.
Выздоровели
4 891+471 / сут.
- Спрогнозирован пик заражения COVID-19 в Москве
- Минтруд призвал закрыть все дома престарелых из-за коронавируса
- ФАС проверит торговые сети из-за повышенных цен на лимоны
- Человек заразил тигров и львов коронавирусом и вынудил их кашлять
- Мишустин пообещал помощь многодетным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru