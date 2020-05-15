«Все хотят уехать из России». Но мигрантов держат взаперти

Глава Профсоюза трудящихся мигрантов рассказал в эфире НСН, хотят ли гастарбайтеры из стран бывшего СССР вернуться домой.



Узбекистан и Армения оказались самыми популярными заграничными направлениями, по который россияне искали билеты в апреле и начале мая. Об этом, как передает РИА «Новости» сообщил портал бронирования авиабилетов OneTwoTrip. В десятку приоритетных направлений вошли также Киргизия, Турция, Таджикистан, США, Молдавия, Казахстан.

Глава Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов рассказал в эфире НСН, хотят ли гастарбайтеры из стран бывшего СССР вернуться домой.

Экономист: Запуск строительства даст работу гастарбайтерам

«Все хотят. Дом - это дом. Не платишь за квартиру, прожить дешевле, питание дешевле. Погода лучше. Во всех этих странах сейчас стоит хорошая погода. А мы еще здесь будем мучиться с этим холодом. Люди хотят уехать, но не могут – границы закрыты. Регулярных рейсов нет. О чартерных рейсах я тоже не слышал», - сказал собеседник НСН.

По его словам, после отмены санитарных ограничений трудовых мигрантов в России станет меньше, хотя потребность в них сохранится.

«Радикально сократиться. Многие, находясь сейчас вынужденно взаперти и без работы, говорят, что хотят уехать. Необходимость останется», - заключил Каримов.

Ранее Ренат Каримов рассказал НСН, почему в России не стоит ждать роста преступности среди иностранных граждан.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:СНГГастарбайтеры
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры