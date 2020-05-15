«Все хотят уехать из России». Но мигрантов держат взаперти

«Все хотят. Дом - это дом. Не платишь за квартиру, прожить дешевле, питание дешевле. Погода лучше. Во всех этих странах сейчас стоит хорошая погода. А мы еще здесь будем мучиться с этим холодом. Люди хотят уехать, но не могут – границы закрыты. Регулярных рейсов нет. О чартерных рейсах я тоже не слышал», - сказал собеседник НСН.

По его словам, после отмены санитарных ограничений трудовых мигрантов в России станет меньше, хотя потребность в них сохранится.

«Радикально сократиться. Многие, находясь сейчас вынужденно взаперти и без работы, говорят, что хотят уехать. Необходимость останется», - заключил Каримов.

Ранее Ренат Каримов рассказал НСН, почему в России не стоит ждать роста преступности среди иностранных граждан.

