Депутат Буцкая: Ставку по семейной ипотеке могут увязать с числом детей

Как отметила парламентарий, в России обсуждается дифференцированный подход к процентной ставке по семейной ипотеке. Соответствующий законопроект еще не проходил через думский комитет, дискуссии ведутся на уровне экспертов.

«Очевидно, почему такой вопрос встал: многодетной семье нужно больше метров для жизни», - подчеркнула Буцкая.

Сейчас ставка по семейной ипотеке в РФ составляет 6%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять займ до 12 млн рублей. Максимальный размер кредита для других регионов - до 6 млн рублей.

