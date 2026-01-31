Депутат Буцкая: Ставку по семейной ипотеке могут увязать с числом детей
Ставку по льготной семейной ипотеке необходимо увязать с количеством детей, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
Как отметила парламентарий, в России обсуждается дифференцированный подход к процентной ставке по семейной ипотеке. Соответствующий законопроект еще не проходил через думский комитет, дискуссии ведутся на уровне экспертов.
«Очевидно, почему такой вопрос встал: многодетной семье нужно больше метров для жизни», - подчеркнула Буцкая.
Сейчас ставка по семейной ипотеке в РФ составляет 6%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять займ до 12 млн рублей. Максимальный размер кредита для других регионов - до 6 млн рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили о схеме мошенников с угрозами блокировки счета
- Россиянам дали три совета, как сэкономить на свадьбе
- Депутат Буцкая: Ставку по семейной ипотеке могут увязать с числом детей
- При пожаре в Алтайском крае погибли четыре человека
- В Россию с начала 2025 года въехали более 25 тысяч украинцев
- Россиянка Тупицына прошла в финал юниорского Australian Open
- За ночь над Россией сбили 26 украинских БПЛА
- В центре Вашингтона пройдет уличная гонка IndyCar
- Грузия за год нарастила импорт нефти из России в 21 раз
- Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии ракет для Patriot
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru