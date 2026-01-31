Депутат Буцкая: Ставку по семейной ипотеке могут увязать с числом детей

Ставку по льготной семейной ипотеке необходимо увязать с количеством детей, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

Россиянам указали на риск в новых правилах семейной ипотеки

Как отметила парламентарий, в России обсуждается дифференцированный подход к процентной ставке по семейной ипотеке. Соответствующий законопроект еще не проходил через думский комитет, дискуссии ведутся на уровне экспертов.

«Очевидно, почему такой вопрос встал: многодетной семье нужно больше метров для жизни», - подчеркнула Буцкая.

Сейчас ставка по семейной ипотеке в РФ составляет 6%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять займ до 12 млн рублей. Максимальный размер кредита для других регионов - до 6 млн рублей.

ФОТО: Софья Сандурская / ТАСС
