Россиянам указали на риск в новых правилах семейной ипотеки

По её словам, такая возможность сохранится только в случае, если супруги не состоят в браке. Тогда они смогут оформить два договора за счёт наличия ребёнка.

Власова выразила надежду, что новые условия выдачи семейной ипотеки не приведут к росту количества разводов в стране.

«Надеемся, что из-за такой возможности браки не начнут распадаться... несмотря на то, что почти у каждой семьи есть необходимость в улучшении жилищных условий», - подчеркнула эксперт.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина заявила, что с 1 февраля по программе «Семейная ипотека» оба супруга будут обязаны выступить созаёмщиками. По её словам, решение принято с целью сделать господдержку более адресной и справедливой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

