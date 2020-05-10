В России максимально снизился коэффициент распространения COVID-19
Коэффициент распространения COVID-19 в России стал минимальным с начала вспышки заболевания. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в РФ. Там заявили, что коэффициент снизился до 1,04.
Напомним, в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по поэтапному снятию ограничительных мер, отмечается, что для перехода к первому этапу ослаблений, этот показатель не должен превышать 1,0.
Между тем, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН проанализировал официальную статистику распространения COVID-19 в европейских странах и пришел к выводу, что число случаев инфицирования стало снижаться.
«Все крупные очаги коронавируса, которые образовались в мире, когда инфекция была вынесена из Китая, взяты под контроль или страны уже занимаются купированием заболевания. Новых очагов не появляется, что очень важно.
Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», - подчеркнул собеседник НСН.
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