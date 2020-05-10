Число зараженных COVID-19 в России превысило 200 тысяч

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 в нашей стране. Таким образом общее число инфицированных в РФ составляет 209 688.

Кроме того, стало известно, что 42% новых заболевших не имеют симптомов коронавирусной инфекции.

Наибольшее число новых случаев было зафиксировано в Москве — 5 551, ещё 1133 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где выявлено 414 инфицированных. За время эпидемии жертвами COVID-19 стали 1915 человек. Вылечились 34 306 пациентов, пишет Ura.ru.

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Ранее НСН писала, что коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума - 1,06. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-2019.

Для того, чтобы тот или иной регион перешел в первом этапу ослабления ограничений, коэффициент должен составлять не больше 1.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН проанализировал официальную статистику распространения коронавируса в европейских странах и пришел к выводу, что число случаев инфицирования стало снижаться.

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ФОТО: pixabay.com
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