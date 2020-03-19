В России летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано
Смертей от коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.
Там отметили, что причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. По словам главного патологоанатома Москвы Олега Зайратьянца, согласно результатам вскрытия, причиной смерти 79-летней женщины стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии.
К слову, российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения. Полученная информация должна помочь в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения COVID-19. Как пишет КИА, и.о. директора учреждения Дмитрий Лиознов рассказал, что оперативный генетический анализ вирусов необходим для понимания пути его распространения и попадания на территорию России.
Кроме того, специалист добавил, что вакцина от коронавируса будет разработана не ранее 2021 года.
В настоящий момент число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в России увеличилось с 147 до 199, отмечает телеканал 360.
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