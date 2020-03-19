В России летальных исходов от COVID-19 не зарегистрировано

Смертей от коронавирусной инфекции в России не зарегистрировано. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в РФ.

Там отметили, что причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. По словам главного патологоанатома Москвы Олега Зайратьянца, согласно результатам вскрытия, причиной смерти 79-летней женщины стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии.