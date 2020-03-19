Среди новых заболевших коронавирусом в Москве нет детей
В российской столице подтверждены еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекции. Детей среди заболевших нет. В общей сложности в Москве в настоящий момент зарегистрировано 98 случаев заражения COVID-19. Большинство заболевших прилетели из европейских стран.
Ранее 19 марта стало известно, что в России зарегистрировано еще 52 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. Таким образом число заразившихся увеличилось с 147 до 199.
Сегодня же главный патологоанатом Москвы Олег Зайратьянц сообщил, что причиной смерти пациентки с коронавирусом в Москве стал оторвавшийся тромб. Эту информацию передал оперативный штаб по столице. Вскрытие показало, что причиной смерти 79-летней Валентины Зубаревой стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. У пациентки было несколько сопутствующих хронических заболеваний. Ранее тест на коронавирус показал наличие у нее нового вируса.
Напомним, в столице действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. А с 21 марта по 12 апреля прекращаются занятия в школах. Мэр Москвы призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.
В свою очередь, главный санитарный врач Анна Попова поручила местным властям изолировать на две недели всех, кто приехал в Россию из-за границы. Как пишет РИА Новости, их состояние будут ежедневно отслеживать врачи и докладывать о результатах в Роспотребнадзор. До этого речь шла об изоляции только тех граждан, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
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