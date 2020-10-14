В России изменят систему начисления стимулирующих выплат медикам

Минздрав готовит документы для перехода на новую систему начисления стимулирующих выплат медикам в зависимости от отработанного времени, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

По его словам, действующую систему медики не считают справедливой.

Так, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН рассказал, что далеко не все медработники довольны тем, как осуществлялись выплаты в период эпидемии.

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«В некоторых учреждениях и регионах выплаты были значительные. Но в основном это было в тех клиниках, которые были официально переведены на работу с коронавирусными больными. И то не для всех сотрудников, потому что даже в московских клиниках, той же Коммунарке, были недовольные», - отметил он.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, более 11,2 млрд рублей. Контроль за выплатами поручили Минздраву.

Ранее Гальперин рассказал в эфире НСН о проблемах, которые могут возникнуть во время второй волны пандемии из-за недополученных стимулирующих и страховых выплат.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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