В России изменят систему начисления стимулирующих выплат медикам

«В некоторых учреждениях и регионах выплаты были значительные. Но в основном это было в тех клиниках, которые были официально переведены на работу с коронавирусными больными. И то не для всех сотрудников, потому что даже в московских клиниках, той же Коммунарке, были недовольные», - отметил он.

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, более 11,2 млрд рублей. Контроль за выплатами поручили Минздраву.

Ранее Гальперин рассказал в эфире НСН о проблемах, которые могут возникнуть во время второй волны пандемии из-за недополученных стимулирующих и страховых выплат.

