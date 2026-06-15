Михалков ответил на письмо Сокурова о показах запрещенных фильмов

Режиссер, народный артист РСФСР, глава Союза кинематографистов России Никита Михалков ответил коллеге, народному артисту РФ Александру Сокурову на его письмо с просьбой посодействовать разрешению показа не получивших прокатного удостоверения фильмов и сериалов. Об этом Михалков написал в своем официальном Telegram-канале «Бесогон».

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Ранее Сокуров опубликовал открытое письмо, где указал, что Михалков обладает «властными возможностями» и может помочь в решении вопроса с запрещенными Минкультом проектами.

Как отметил глава Союза кинематографистов, Сокуров в своем обращении называет его одним из руководителей государства. Однако Михалков им «никогда не являлся, не является и являться не будет».

«Потому мое предложение к г-ну Сокурову – переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит», - написал режиссер.

Михалков выразил надежду, что обращение его коллеги будет услышано.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Булкин
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