Михалков ответил на письмо Сокурова о показах запрещенных фильмов

Ранее Сокуров опубликовал открытое письмо, где указал, что Михалков обладает «властными возможностями» и может помочь в решении вопроса с запрещенными Минкультом проектами.

Как отметил глава Союза кинематографистов, Сокуров в своем обращении называет его одним из руководителей государства. Однако Михалков им «никогда не являлся, не является и являться не будет».

«Потому мое предложение к г-ну Сокурову – переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит», - написал режиссер.

Михалков выразил надежду, что обращение его коллеги будет услышано.

