Обманутые и обойденные. В профсоюзе «Действие» рассказали об акции протеста
Глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН рассказал о причинах недовольства медиков из-за ковидных выплат.
Профсоюз медработников «Действие» намерен провести в конце сентября и начале октября в 15 городах разных регионов страны ряд массовых пикетов в рамках всероссийской акция протеста медработников «Заплатите за COVID». Медработники хотят потребовать от властей исполнить поручения Владимира Путина о выплатах за работу с ковид-пациентами.
Глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН рассказал о причинах недовольства медиков.
«Если мы берем сотрудников специализированных подразделений, ковид-госпиталей, там спорных моментов сейчас вообще нет. Там конфликтные ситуации решаются в рабочем режиме. А вот в отношении работников обычных стационаров, даже инфекционных, но официально не ковидных, ситуация другая. Как и для сотрудников амбулаторного звена – поликлиник, участковой службы, узких специалистов. И часто неоднозначная ситуация с выплатами на скорой помощи»,- отметил Коновал.
Проблема в том, что денег было выделено не так много, добавил он.
«Сразу возник соблазн у региональных властей экономить: сузить круг медработников, которые получают выплаты, и оснований, по которым платятся надбавки. Не во всех регионах, не по всем направлениям. Есть положительные примеры, когда платят в полном объеме, без всяких оговорок. Например, в Пензенской, Тверской областях. В других регионах ввели свои надбавки, которые тоже выплачивают без каких-то условий. В Карелии, Амурской области. Но во многих регионах ничего этого нет. Медработники чувствуют себя обманутыми и несправедливо обойденными. У нас множество обращений на этот счет. У нас первичные организации примерно в 50 регионах, и в половине из них проблема есть. Обращаются люди и из других регионов», - пояснил собеседник НСН.
По его словам, надбавки серьезно улучшают материальное положение медработников.
«Эти выплаты очень значимы. Средняя зарплата медперсонала в регионах – 20-30 тысяч рублей на ставку. Другое дело, что никто не работает на ставку. Как можно прожить на 25 тысяч? Все стараются работать на полторы-две ставки. А президентская выплата – 25 тысяч. То есть 80% от заработка. А где-то и 100%. Вторая выплата – среднему медперсоналу, фельдшерам 40% от средней по региону, врачам – 80%. То есть фельдшеры еще 12-13 тысяч получат. Это тоже существенно», - объяснил профсоюзный деятель.
По данным «Коммерсанта», первым городом, где пройдет акция протеста медиков в конце сентября, станет Сочи.
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