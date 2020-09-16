Обманутые и обойденные. В профсоюзе «Действие» рассказали об акции протеста

Профсоюз медработников «Действие» намерен провести в конце сентября и начале октября в 15 городах разных регионов страны ряд массовых пикетов в рамках всероссийской акция протеста медработников «Заплатите за COVID». Медработники хотят потребовать от властей исполнить поручения Владимира Путина о выплатах за работу с ковид-пациентами.

Глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН рассказал о причинах недовольства медиков.

«Если мы берем сотрудников специализированных подразделений, ковид-госпиталей, там спорных моментов сейчас вообще нет. Там конфликтные ситуации решаются в рабочем режиме. А вот в отношении работников обычных стационаров, даже инфекционных, но официально не ковидных, ситуация другая. Как и для сотрудников амбулаторного звена – поликлиник, участковой службы, узких специалистов. И часто неоднозначная ситуация с выплатами на скорой помощи»,- отметил Коновал.

Проблема в том, что денег было выделено не так много, добавил он.