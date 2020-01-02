В России изменились правила проверки водительских документов на дорогах
В России начали действовать поправки в ПДД, которые изменили перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, теперь водители могут предъявлять для проверки сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО в любом из двух вариантов – в электронном виде или на бумажном носителе.
В свою очередь, для проверки факта заключения договора ОСАГО представитель ГИБДД может запросить необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, отмечает РИА Новости.
Напомним, нововведения в федеральном законе об ОСАГО были предусмотрены еще в мае 2019 года, но не были прописаны в ПДД. Вступившие в силу поправки в ПДД устраняют конфликтные ситуации на дорогах в этой части.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью НСН рассказал, в каких случаях нововведения ОСАГО облегчат жизнь автомобилистам.
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