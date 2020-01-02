В России изменились правила проверки водительских документов на дорогах

В России начали действовать поправки в ПДД, которые изменили перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, теперь водители могут предъявлять для проверки сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО в любом из двух вариантов – в электронном виде или на бумажном носителе.

В свою очередь, для проверки факта заключения договора ОСАГО представитель ГИБДД может запросить необходимые сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, отмечает РИА Новости.