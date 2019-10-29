Упростили и уточнили. Автоэксперт о новых правилах ОСАГО

«На самом деле это несколько упрощает с одной стороны момент выплат, потому что принимается документы от медиков и спасателей в дополнение к обычному пакету документов, но не взамен его. Эти документы могут помочь в выплате компенсаций и по железу, и по здоровью. Во-вторых, четко более прописывает некие правила, например, если человек отказался от освидетельствования на алкогольное опьянение, то ему могут выставить регресс. То же самое касается людей, у которых оказывается полис, в который заведомо внесены какие-то фальшивые данные. В некоторых ситуациях это упрощает жизнь, в некоторых просто конкретизирует постановку вопроса. Допустим, если раньше четко было определено, что если виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, значит, ему выдвигают регресс. А как быть с теми людьми, которые отказались? Теперь отказавшихся тоже приравняли», - уточнил он.

Новшества коснулись также получения международного полиса страхования гражданской ответственности. Теперь этот документ будет необходимо получать исключительно на территории России, до пересечения границы с иностранным государством.

