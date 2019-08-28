«Синие ведерки» рекомендовали уточнить расчет штрафа за езду без ОСАГО

С 2020 года автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие полисов ОСАГО. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, сейчас автовладельцев просто уведомляют об отсутствии у них страхового полиса.

Координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, почему автовладельцам нужен переходный период перед введением штрафов по ОСАГО.

«Уже сейчас рассылаются предупреждения в Москве. То, что на переходный период отведено полгода, это очень хорошо. Проблема в том, что сейчас значительная часть полисов продается так называемыми страховыми агентами. И среди них попадаются мошенники, которые продают просто бланки или отфотошопленные картинки, если онлайн. Найдите в интернете - «Купить полис ОСАГО со скидкой». Если вы будете проверять эти договоры, то увидите, что все ваши данные указаны и полис действителен. Только он оформлен на другой автомобиль. То есть на самом деле полиса у вас нет. И доказать потом эту схему очень сложно. Автовладельцев разводят именно скидками, как правило, 20%. Люди на это очень активно ведутся. К сожалению, непонятно, сколько таких автовладельцев ездит по дорогам. И то, что дали полгода, позволит выявить значительную часть таких автовладельцев. И их не будут наказывать дважды - и мошенники и государство», - пояснил он.