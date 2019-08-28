«Синие ведерки» рекомендовали уточнить расчет штрафа за езду без ОСАГО
Координатор «Общества синих ведерок» в эфире НСН рассказал, почему автовладельцам нужен переходный период перед введением штрафов по ОСАГО.
С 2020 года автовладельцев начнут штрафовать за отсутствие полисов ОСАГО. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов. По его словам, сейчас автовладельцев просто уведомляют об отсутствии у них страхового полиса.
Координатор «Общества синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН рассказал, почему автовладельцам нужен переходный период перед введением штрафов по ОСАГО.
«Уже сейчас рассылаются предупреждения в Москве. То, что на переходный период отведено полгода, это очень хорошо. Проблема в том, что сейчас значительная часть полисов продается так называемыми страховыми агентами. И среди них попадаются мошенники, которые продают просто бланки или отфотошопленные картинки, если онлайн. Найдите в интернете - «Купить полис ОСАГО со скидкой». Если вы будете проверять эти договоры, то увидите, что все ваши данные указаны и полис действителен. Только он оформлен на другой автомобиль. То есть на самом деле полиса у вас нет. И доказать потом эту схему очень сложно. Автовладельцев разводят именно скидками, как правило, 20%. Люди на это очень активно ведутся. К сожалению, непонятно, сколько таких автовладельцев ездит по дорогам. И то, что дали полгода, позволит выявить значительную часть таких автовладельцев. И их не будут наказывать дважды - и мошенники и государство», - пояснил он.
Однако, добавил Шкуматов, с ОСАГО не решен вопрос, как должен выписываться штраф.
«Каждая камера должна выписывать штраф? Или он должен выписываться раз в день? Пока неизвестно. По умолчанию это делает каждая камера. Однако в случае какого-то сбоя автомобились получить 800-рублевые штрафы за отсутствие полиса ОСАГО от каждой камеры, которую он проехал за день. В среднем, это 12 камер, то есть почти 10 тыс. рублей в день. Я считаю, что это несправедливо. Что штраф должен выписываться однократно, за каждый день отсутствия полиса ОСАГО», - отметил он.
Ранее Петр Шкуматов в эфире НСН предложил свой способ борьбы с нарушениями скоростного режима.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Генпрокуратуре Украины заявили о подготовке обмена Вышинского
- Синоптики спрогнозировали теплую осень и позднюю зиму в Москве
- Политические игры. Нефтегазопромышленники не верят, что Белоруссия купит нефть в США
- Экономист объяснил, зачем Telegram собственная валюта
- Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Британии