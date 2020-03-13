В России излечились от коронавируса восемь человек
В России выздоровели восемь человек заболевших коронавирусом. Они выписаны из больниц, в которые ранее были госпитализированы. Об этом сообщает Минздрав РФ.
Речь идет о дух гражданах Китая, пяти россиянах и одном итальянце, передает «ФедералПресс».
Состояние остальных зараженных коронавирусом медики оценивают как удовлетворительное.
В целом в России зафиксировано 34 случая заражения новым китайским вирусом. Больные выявлены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Липецке, Забайкалье, Белгородской и Калининградской областях, Краснодарском крае, сообщает телеканал «360».
Утром в пятницу стало известно, что супружеская пара, путешествовавшая на круизном судне Diamond Princess, выписана из Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края. Туристы находились на карантине в инфекционном отделении. Ни один из тестов не выявил у них новой коронавирусной инфекции Covid-2019.
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