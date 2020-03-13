В России излечились от коронавируса восемь человек

В целом в России зафиксировано 34 случая заражения новым китайским вирусом. Больные выявлены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Липецке, Забайкалье, Белгородской и Калининградской областях, Краснодарском крае, сообщает телеканал «360».

Утром в пятницу стало известно, что супружеская пара, путешествовавшая на круизном судне Diamond Princess, выписана из Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края. Туристы находились на карантине в инфекционном отделении. Ни один из тестов не выявил у них новой коронавирусной инфекции Covid-2019.

