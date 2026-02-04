Посол: В Дании хотят разместить производство украинского ВПК

Дания планирует разместить в стране производство ряда компаний военно-промышленного комплекса Украины. Об этом заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА Новости.

«Копенгаген намерен пригласить 4-5 высокотехнологичных предприятий военно-промышленного комплекса Украины основать производство на датской территории», - сообщил посол.

Власти Дании выделили на реализацию задачи около 70 млн евро. Барбин напомнил, что с декабря прошлого года украинская компания Fire Points разворачивает производство твердого топлива для крылатых ракет на полуострове Ютландия. В свою очередь, Копенгаген проявляет интерес к взаимодействию по различным беспилотным системам и обсуждает проекты совместных с Киевом производств в этой сфере.

Ранее Владимир Барбин сообщил, что власти угрожают отобрать участки территории в Копенгагене, на которых расположены здания российского посольства.

