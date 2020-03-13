Новости за ночь: В Приморье выписали из больницы россиян с Diamond Princess

Супружеская пара, путешествовавшая на круизном судне Diamond Princess, выписана из Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Новости за ночь: Семерых пассажиров Diamond Princess выписали из больницы в Приморье

Туристы находились на карантине в инфекционном отделении. Ни один из тестов, включая последний, не выявили у них новой коронавирусной инфекции Covid-2019.

До этого из больницы выписали семь других путешественников с Diamond Princess, ранее контактировавших с заражёнными.

На судне Diamond Princess, где коронавирусом заразились почти 700 человек, находилось более 20 россиян. Нескольких из них госпитализировали в Иокогаме, где судно стояло на карантине. У троих эвакуированных с судна в Казань россиян коронавирус подтвердился, сообщали СМИ.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
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