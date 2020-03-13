Новости за ночь: В Приморье выписали из больницы россиян с Diamond Princess

Туристы находились на карантине в инфекционном отделении. Ни один из тестов, включая последний, не выявили у них новой коронавирусной инфекции Covid-2019.

До этого из больницы выписали семь других путешественников с Diamond Princess, ранее контактировавших с заражёнными.

На судне Diamond Princess, где коронавирусом заразились почти 700 человек, находилось более 20 россиян. Нескольких из них госпитализировали в Иокогаме, где судно стояло на карантине. У троих эвакуированных с судна в Казань россиян коронавирус подтвердился, сообщали СМИ.

