Союз производителей: На карантине водку пьют меньше, но дезинфицируются чаще

«Ничего общего эта информация с реальным употреблением водки не имеет. У нас только единственный источник, который со стопроцентной точностью фиксирует потребление. Это Росалкогольрегулирование, система называется ЕГАИС, через нее проходит абсолютно вся алкогольная продукция, поэтому у них самая точная информация. За март 2020 года было продано алкогольной продукции, в том числе водки, меньше, чем в марте 2019 года на 0.7%. А увеличение в первой неделе апреля связано, скорее всего, с тем, что водку используют как дезинфектор, потому что она дешевле обычных дезинфецирующих средств. Никакого фиксации роста объема продаж не существует. Предприятия алкогольной отрасли, как и все предприятия пищевой промышленности, работают на полную мощность, поэтому никакого дефицита нет и не будет», - заявил НСН Косарев.

Ранее главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что в условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук. Однако стоит помнить, он сушит кожу и, как следствие, на ней появляются микротрещины – они могут служить «воротами» для инфекции.

