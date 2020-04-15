Союз производителей: На карантине водку пьют меньше, но дезинфицируются чаще
Президент Союза производителей алкогольной продукции в эфире НСН пообещал, что в России водки хватит на всех.
Темпы роста продаж игристых вин в РФ за первую неделю обязательной самоизоляции стали снижаться, а водки - расти. Такие данные представила исследовательская компания Nielsen.
Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в эфире НСН опроверг эти исследования, заявив, что точной информацией владеет только Росалкогольрегулирование, а фактические продажи водки, напротив, падают.
«Ничего общего эта информация с реальным употреблением водки не имеет. У нас только единственный источник, который со стопроцентной точностью фиксирует потребление. Это Росалкогольрегулирование, система называется ЕГАИС, через нее проходит абсолютно вся алкогольная продукция, поэтому у них самая точная информация. За март 2020 года было продано алкогольной продукции, в том числе водки, меньше, чем в марте 2019 года на 0.7%. А увеличение в первой неделе апреля связано, скорее всего, с тем, что водку используют как дезинфектор, потому что она дешевле обычных дезинфецирующих средств. Никакого фиксации роста объема продаж не существует. Предприятия алкогольной отрасли, как и все предприятия пищевой промышленности, работают на полную мощность, поэтому никакого дефицита нет и не будет», - заявил НСН Косарев.
Ранее главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что в условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук. Однако стоит помнить, он сушит кожу и, как следствие, на ней появляются микротрещины – они могут служить «воротами» для инфекции.
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