Находящиеся на самоизоляции россияне предпочли шампанскому водку
За первую неделю обязательной самоизоляции темпы роста продаж игристых вин в России стали снижаться, а водки, напротив, расти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования, представленного компанией Nielsen. Стало известно, что в период с 30 марта по 5 апреля продаж игристых вин упали на 4%. В то время, как продажи водки за первую неделю самоизоляции выросли на 34%.
Кроме того, сообщается, что в России на четверть увеличился спрос на пиво. При этом динамика продаж виски за тот же период снизилась на 5%.
Кстати, ранее стало известно, что употребление алкоголя влияет на способность организма заражаться коронавирусом. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Он пояснил, что этанол, поступающий в организм, вредит клеткам, и инфекции легче попасть в организм человека.
При этом специалист подчеркнул, что в условиях пандемии алкоголь можно использовать для дезинфекции рук. Однако стоит помнить, он сушит кожу и, как следствие, на ней появляются микротрещины – они могут служить «воротами» для инфекции. Поэтому, как отметил Брюн, должен быть баланс – нельзя «поливаться этанолом постоянно», сообщает телеканал 360.
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