В России импортозаместили фильтры для самолетов

Авиаперевозчик «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» завершили процесс одобрения использования отечественных воздушных фильтров для иностранных самолетов, сообщают «Известия».

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Речь идет о фильтрах для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах лайнеров. Производством занимается компания «Наука и инновации». Согласно испытаниям, российские фильтры соответствуют всем техническим требованиям и имеют расчетный ресурс, превышающий показатели аналогичных компонентов иностранного производства на 20–25%.

«Аэрофлот» намерен расширить линейку импортозамещенных компонентов для самолетов иностранного производства.

Ранее «Аэрофлот» предложил внести 99 изменений в пассажирские салоны Ту-214, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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