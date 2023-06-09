В России импортозаместили фильтры для самолетов
Авиаперевозчик «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» завершили процесс одобрения использования отечественных воздушных фильтров для иностранных самолетов, сообщают «Известия».
Речь идет о фильтрах для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах лайнеров. Производством занимается компания «Наука и инновации». Согласно испытаниям, российские фильтры соответствуют всем техническим требованиям и имеют расчетный ресурс, превышающий показатели аналогичных компонентов иностранного производства на 20–25%.
«Аэрофлот» намерен расширить линейку импортозамещенных компонентов для самолетов иностранного производства.
Ранее «Аэрофлот» предложил внести 99 изменений в пассажирские салоны Ту-214, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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