«Аэрофлот» предложил внести 99 изменений в пассажирские салоны Ту-214

«Аэрофлот» и ОАК подтвердили обсуждение параметров пассажирского салона воздушного судна. В корпорации указали, что идет «нормальный рабочий процесс согласования кастомизированной конфигурации» самолета.

Перевозчик предлагает внести изменения, касающиеся пассажирских кресел, сервисной панели пассажиров, кухни, освещения, дверей и других составляющих салона. В частности, «Аэрофлот» просит увеличить объем багажных полок, чтобы на одну из них помещалось до шести соответствующих параметрам компании чемоданов. На креслах бизнес-класса предлагают установить опускающуюся подножку для пассажира, сидящего в следующем ряду, а в столиках оборудовать подставки для телефона или планшета.

Кроме того, «Аэрофлот» хочет привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с используемым перевозчиком западным оборудованием, а также установить на кухне оборудование стандарта ATLAS, которое не поставляется в Россию из-за санкций.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» откажется от немецкой системы хозяйственного учета SAP и перейдет на российскую от 1С, напоминает РИА ФАН.

