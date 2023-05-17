«Аэрофлот» предложил внести 99 изменений в пассажирские салоны Ту-214
Авиакомпания «Аэрофлот» попросила компанию «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) внести 99 изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на рабочую переписку перевозчика с производителем.
«Аэрофлот» и ОАК подтвердили обсуждение параметров пассажирского салона воздушного судна. В корпорации указали, что идет «нормальный рабочий процесс согласования кастомизированной конфигурации» самолета.
Перевозчик предлагает внести изменения, касающиеся пассажирских кресел, сервисной панели пассажиров, кухни, освещения, дверей и других составляющих салона. В частности, «Аэрофлот» просит увеличить объем багажных полок, чтобы на одну из них помещалось до шести соответствующих параметрам компании чемоданов. На креслах бизнес-класса предлагают установить опускающуюся подножку для пассажира, сидящего в следующем ряду, а в столиках оборудовать подставки для телефона или планшета.
Кроме того, «Аэрофлот» хочет привести аварийно-спасательное оборудование Ту-214 в соответствие с используемым перевозчиком западным оборудованием, а также установить на кухне оборудование стандарта ATLAS, которое не поставляется в Россию из-за санкций.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» откажется от немецкой системы хозяйственного учета SAP и перейдет на российскую от 1С, напоминает РИА ФАН.
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