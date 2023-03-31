США на полгода продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота»

Власти США на 180 дней продлили действие введенных ранее экспортных ограничений в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:СанкцииАэрофлотЭкспортСША

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