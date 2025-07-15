СМИ: ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией

Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией на фоне «подавления мирных протестов» правящей в республике партией «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

Этот вопрос обсудят дипломаты на встрече министров иностранных дел государств ЕС 15 июля.

По данным издания, приостановка безвизового режима - один из вариантов оказания давления на Тбилиси. В то же время ЕС в течение нескольких месяцев воздерживался от каких-либо действий против республики из-за противодействия небольшой группы европейских стран.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для ЕС правительство Грузии стало «зверем, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу», так как Тбилиси «решился сопротивляться», сообщает РЕН ТВ.

