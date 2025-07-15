СМИ: ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией
Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией на фоне «подавления мирных протестов» правящей в республике партией «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.
Этот вопрос обсудят дипломаты на встрече министров иностранных дел государств ЕС 15 июля.
По данным издания, приостановка безвизового режима - один из вариантов оказания давления на Тбилиси. В то же время ЕС в течение нескольких месяцев воздерживался от каких-либо действий против республики из-за противодействия небольшой группы европейских стран.
Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для ЕС правительство Грузии стало «зверем, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу», так как Тбилиси «решился сопротивляться», сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru