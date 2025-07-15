Трамп заявил, что «не заканчивает иметь дело» с Путиным

Президент США Дональд Трамп не перестает «иметь дело» с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью британскому телевидению.

«Я разочарован в нем, но не заканчиваю иметь с ним дело», - отметил Трамп.

Как напомнил американский лидер, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой.

При этом, отвечая на вопрос о доверии Путину, Трамп подчеркнул, что не доверяет практически никому.

Ранее президент США рассказал, что регулярно разговаривает с российским коллегой и считает беседы с ним приятными, пишет 360.ru.

