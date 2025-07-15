Трамп заявил, что «не заканчивает иметь дело» с Путиным
Президент США Дональд Трамп не перестает «иметь дело» с главой российского государства Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью британскому телевидению.
«Я разочарован в нем, но не заканчиваю иметь с ним дело», - отметил Трамп.
Как напомнил американский лидер, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой.
При этом, отвечая на вопрос о доверии Путину, Трамп подчеркнул, что не доверяет практически никому.
Ранее президент США рассказал, что регулярно разговаривает с российским коллегой и считает беседы с ним приятными, пишет 360.ru.
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