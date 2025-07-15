На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали на северо-западе Филиппин. Об этом заявила Геологическая служба США (USGS).

Толчки произошли в 02.38 UTC (05.38 мск) в 2,5 километрах юго-восточнее населенного пункта Саррат провинции Северный Илокос. Очаг землетрясения находился на глубине 48,7 км.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юго-востоке Испании в акватории Средиземного моря, пишет 360.ru.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ФилиппиныЗемлетрясение

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