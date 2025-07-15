На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5
15 июля 202508:50
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали на северо-западе Филиппин. Об этом заявила Геологическая служба США (USGS).
Толчки произошли в 02.38 UTC (05.38 мск) в 2,5 километрах юго-восточнее населенного пункта Саррат провинции Северный Илокос. Очаг землетрясения находился на глубине 48,7 км.
Сведений о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юго-востоке Испании в акватории Средиземного моря, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru