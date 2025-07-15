СМИ: В России упорядочат массовые отключения мобильного интернета
Минцифры и бизнес обсуждают установление правил отключения мобильного интернета, чтобы упорядочить и сократить массовые отключения сети. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что отключение мобильной связи используется в качестве одного из способов борьбы с беспилотниками. Распоряжения об этом отдают местные органы власти, управления МЧС в регионах и другие должностные лица либо организации. По словам одного из источников, до недавнего времени сотовые операторы следовали указаниям Роскомнадзора и силовиков. Однако теперь «структур, отдающих подобные распоряжения, стало слишком много».
По данным собеседника издания, активность в отключении сети проявляют в том числе оперативные штабы при региональных администрациях. Операторы связи перегружены заявками с требованиями об отключениях от не уполномоченных на это местных руководителей. Заявки приходится отправлять в Москву, рассматривать, определять легитимность и составлять планы отключения, что не всегда позволяет оперативно ограничивать доступ в случае необходимости. Кроме того, отмечается, что спонтанные блокировки интернета лишают пользователей возможности вызвать такси, совершать оплату картами, сделать платеж или даже позвонить.
Как сообщает СМИ, власти и бизнес обсуждают определение единого уполномоченного органа, который получал бы заявки об отключениях от всех заинтересованных структур. Дополнительно в РФ могут создать информационную систему, передающую участникам сотового рынка достоверные и исчерпывающие указания. Неназванный федеральный чиновник подтвердил, что в стране обсуждают, как навести порядок с блокировками сети.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что государство одним нажатием кнопки может отключить интернет в отдельно взятом регионе, операторы не способны повлиять на это.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru