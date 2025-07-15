В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских БПЛА

Несколько человек пострадали в Воронеже на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.

«В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь», - написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, в одном из районов области госпитализировали женщину с ранением плеча.

Гусев добавил, что из-за БПЛА было повреждено несколько квартир в многоэтажных строениях в Воронеже, частные дома в пригороде и в одном из районов, торговые объекты и автомобили.

Как сообщают СМИ, на фоне атаки дронов в Воронеже пострадали семь человек.

По данным Минобороны, ночью 15 июля в Воронежской области уничтожили 12 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

