В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских БПЛА
Несколько человек пострадали в Воронеже на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщил глава Воронежской области Александр Гусев.
«В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь», - написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, в одном из районов области госпитализировали женщину с ранением плеча.
Гусев добавил, что из-за БПЛА было повреждено несколько квартир в многоэтажных строениях в Воронеже, частные дома в пригороде и в одном из районов, торговые объекты и автомобили.
Как сообщают СМИ, на фоне атаки дронов в Воронеже пострадали семь человек.
По данным Минобороны, ночью 15 июля в Воронежской области уничтожили 12 украинских БПЛА, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru