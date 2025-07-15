При ночной атаке дронов на Воронеж пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в результате ночной атаки беспилотников в Воронеже. Об этом рассказал глава Воронежской области Александр Гусев.

Как отметил губернатор, 15 горожан получили травмы в Центральном и Коминтерновском районах. Пострадал в том числе подросток, у него повреждение бедра.

«Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек», - написал Гусев в Telegram-канале.

Кроме того, одну женщину госпитализировали из сельского района, у пострадавшей осколочное ранение плеча.

Гусев указал, что руководителям медицины города поручено взять на особый контроль лечение всех раненых. Также воронежские власти окажут помощь горожанам, чье имущество пострадало из-за атаки дронов.

Минувшей ночью в Воронежской области нейтрализовали 12 украинских БПЛА, напоминает РЕН ТВ.

