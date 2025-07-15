При ночной атаке дронов на Воронеж пострадали 16 человек
Шестнадцать человек пострадали в результате ночной атаки беспилотников в Воронеже. Об этом рассказал глава Воронежской области Александр Гусев.
Как отметил губернатор, 15 горожан получили травмы в Центральном и Коминтерновском районах. Пострадал в том числе подросток, у него повреждение бедра.
«Наиболее часты осколочные ранения и резаные раны. Есть и ранения другого характера, и тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек», - написал Гусев в Telegram-канале.
Кроме того, одну женщину госпитализировали из сельского района, у пострадавшей осколочное ранение плеча.
Гусев указал, что руководителям медицины города поручено взять на особый контроль лечение всех раненых. Также воронежские власти окажут помощь горожанам, чье имущество пострадало из-за атаки дронов.
Минувшей ночью в Воронежской области нейтрализовали 12 украинских БПЛА, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией
- При ночной атаке дронов на Воронеж пострадали 16 человек
- Трамп заявил, что «не заканчивает иметь дело» с Путиным
- СМИ: Новые поставки США Киеву могут включать ракеты ATACMS
- На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,5
- В Воронеже несколько человек пострадали при атаке украинских БПЛА
- СМИ: В России упорядочат массовые отключения мобильного интернета
- В Липецкой области упали два беспилотника
- Лавров передал Си Цзиньпину послание от Путина
- Над Россией уничтожили 55 украинских беспилотников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru