СМИ: Новые поставки США Киеву могут включать ракеты ATACMS

Новые поставки вооружений, которые США предоставят Украине, могут включать дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает Washington Post.

«Поставки могут также включать... ракеты ATACMS», - отмечается в материале.

Кроме того, Вашингтон может разрешить Киеву использовать 18 находящихся на Украине ракет ATACMS «на их полную дальность действия в 300 километров».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал поставки Украине ракет и батарей комплексов Patriot, пишет 360.ru.

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