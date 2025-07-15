СМИ: Новые поставки США Киеву могут включать ракеты ATACMS
15 июля 202508:58
Новые поставки вооружений, которые США предоставят Украине, могут включать дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает Washington Post.
«Поставки могут также включать... ракеты ATACMS», - отмечается в материале.
Кроме того, Вашингтон может разрешить Киеву использовать 18 находящихся на Украине ракет ATACMS «на их полную дальность действия в 300 километров».
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал поставки Украине ракет и батарей комплексов Patriot, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru