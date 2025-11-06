Звезда фильма «Ширли Валентайн» Полин Коллинз умерла на 86-м году жизни

Британская актриса Полин Коллинз, известная по роли в фильме «Ширли Валентайн», скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление семьи артистки.

По словам родственников, Коллинз умерла в окружении близких в доме престарелых в Лондоне. Последние годы актриса боролась с болезнью Паркинсона. В заявлении ее родных отмечается, что Полин «значила очень многое для множества людей», а ее актерский талант позволил воплотить на экране образы политиков, матерей и королев, отмечает RT.