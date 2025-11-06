Звезда фильма «Ширли Валентайн» Полин Коллинз умерла на 86-м году жизни
Британская актриса Полин Коллинз, известная по роли в фильме «Ширли Валентайн», скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление семьи артистки.
По словам родственников, Коллинз умерла в окружении близких в доме престарелых в Лондоне. Последние годы актриса боролась с болезнью Паркинсона. В заявлении ее родных отмечается, что Полин «значила очень многое для множества людей», а ее актерский талант позволил воплотить на экране образы политиков, матерей и королев, отмечает RT.
Полин Коллинз родилась в городе Эксмут (графство Девон) и сыграла более чем в пятидесяти фильмах и сериалах, включая «Вверх и вниз по лестнице», «Город удовольствий», «Дорогу в рай» и «Квартет».
Наибольшую известность Коллинз принесла роль ливерпульской домохозяйки Ширли Валентайн — сначала в театральной постановке, затем на Бродвее и в одноимкнной киноверсии 1989 года. Эта работа принесла актрисе премии Лоренса Оливье и «Тони», а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». За исполнение роли в фильме она получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА). В 2001 году актрисе было присвоено звание офицера ордена Британской империи за вклад в развитие драматического искусства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезда фильма «Ширли Валентайн» Полин Коллинз умерла на 86-м году жизни
- Песков объяснил, почему Путин не стал отдельно встречаться с Федорищевым
- «Роль-подарок!»: Долинская о своей героине в спектакле «Анна Каренина»
- «Любовь — страшная вещь»: Актер Низовой рассказал, как ему далась роль мужа Анны Карениной
- Андреева и Шнайдер потерпели третье поражение на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде
- Ностальгия по нулевым: Зачем К.Maro едет в Россию с концертом
- В Швеции из-за дрона приостановили работу аэропорта Гетеборг-Ландветтер
- В Госдуме заявили о скором рассмотрении запрета на продажу вейпов
- «Аналогов нет»: Как калмыцкая этно-панк музыка дошла до Путина
- Россиянка рассказала о последствиях тайфуна во Вьетнаме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru