Звезда фильма «Ширли Валентайн» Полин Коллинз умерла на 86-м году жизни

Британская актриса Полин Коллинз, известная по роли в фильме «Ширли Валентайн», скончалась на 86-м году жизни. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на заявление семьи артистки.

По словам родственников, Коллинз умерла в окружении близких в доме престарелых в Лондоне. Последние годы актриса боролась с болезнью Паркинсона. В заявлении ее родных отмечается, что Полин «значила очень многое для множества людей», а ее актерский талант позволил воплотить на экране образы политиков, матерей и королев, отмечает RT.

Полин Коллинз родилась в городе Эксмут (графство Девон) и сыграла более чем в пятидесяти фильмах и сериалах, включая «Вверх и вниз по лестнице», «Город удовольствий», «Дорогу в рай» и «Квартет».

Наибольшую известность Коллинз принесла роль ливерпульской домохозяйки Ширли Валентайн — сначала в театральной постановке, затем на Бродвее и в одноимкнной киноверсии 1989 года. Эта работа принесла актрисе премии Лоренса Оливье и «Тони», а также номинации на «Оскар» и «Золотой глобус». За исполнение роли в фильме она получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА). В 2001 году актрисе было присвоено звание офицера ордена Британской империи за вклад в развитие драматического искусства, передает «Радиоточка НСН».

