Россиян предупредили, что зарплата за домашний труд приведет к ссорам и разводам
Выплата женщинам зарплаты за домашний труд может привести к конфликтам и разводам. Об этом NEWS.ru заявил председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков.
По его словам, подобная монетизация - это разрушение традиционных семейных ценностей, а также превращение брака в коммерческие отношения.
Курбаков подчеркнул, что подсчёт денег «за уборку, приготовление пищи или воспитание детей» делает из любви, заботы и взаимопомощи обычный бизнес-проект.
«Мужчина зарабатывает для всей семьи — это его обязанность и честь... Женщина ведет быт и воспитывает детей — это её вклад в благополучие семьи, который нельзя измерить деньгами», — заключил он.
Ранее психолог Юлия Лосевская заявила, что плата за хорошее поведение и оценки может негативно повлиять на внутреннюю мотивацию ребёнка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
