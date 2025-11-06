В Курской области мужчина пострадал при атаке дрона в Рыльском районе

В Рыльском районе Курской области в результате удара беспилотника ранения получил 60-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон атаковал молоковоз, рядом с которым находился пострадавший.

Украинские войска атаковали подстанцию в Рыльске Курской области

Мужчина получил осколочные ранения правого бедра и живота и был доставлен в местную центральную районную больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Хинштейн отметил, что в районе фиксируется активизация беспилотников. Власти принимают меры по обеспечению безопасности жителей, передает «Радиоточка НСН».

