Трамп рассказал о состоянии упавшего в обморок в Белом доме мужчины
Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчина, потерявший сознание во время мероприятия в Овальном кабинете Белого дома, находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь. Трамп сообщил, что пострадавшему стало плохо из-за головокружения.
«У одного из представителей компаний немного закружилась голова. Вы видели, он упал, с ним все в порядке», — сказал американский лидер, отметив, что мужчина сейчас находится под наблюдением врачей.
Президент добавил, что из-за инцидента встречу пришлось ненадолго прервать, но мероприятие вскоре продолжилось. Имя пострадавшего участника глава Белого дома не назвал.
Инцидент произошел в четверг во время встречи, посвященной вопросам здравоохранения. Один из участников внезапно упал в обморок, после чего прессу попросили временно покинуть зал, передает «Радиоточка НСН».
