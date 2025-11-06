Трамп рассказал о состоянии упавшего в обморок в Белом доме мужчины

Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчина, потерявший сознание во время мероприятия в Овальном кабинете Белого дома, находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь. Трамп сообщил, что пострадавшему стало плохо из-за головокружения.

«У одного из представителей компаний немного закружилась голова. Вы видели, он упал, с ним все в порядке», — сказал американский лидер, отметив, что мужчина сейчас находится под наблюдением врачей.