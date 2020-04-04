В России готовятся к экспресс-тестированию на коронавирус

«В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции — прим. НСН), но сокращает время тестирования более чем в четыре раза», — отметили в пресс-службе компании «ФосАгро», участвующей в проекте.

Отмечается, что новые тесты после проведенных испытаний одобрены Роспотребнадзором для использования в РФ.

Пилотное тестирование пройдет в Москве и Московской области, а затем – и по всей России.

Ранее врач–инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал НСН, как вести профилактику заболевания, что делать в случае недомогания, и как спасти врачей от заражения.

«Если у человека температура, он себя плохо чувствует, надо вызывать врача на дом. Температура, одышка, боль в сердце – любые поводы, которые заставляют беспокоиться о здоровье», - уточнил эксперт.

