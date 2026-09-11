А нас кто обеспечит? В авиаотрасли удивились планам поставок Ил-114 Индии
Возможный экспорт региональных самолетов вызывает вопросы на фоне острой нехватки таких машин в России, заявил НСН член Общественного совета при Росавиации Виктор Горбачев.
Заявка на потенциальную поставку Индии российских ближнемагистральных (региональных) турбовинтовых самолётов Ил-114 вызывает вопросы на фоне дефицита машин у отечественных авиаперевозчиков. Об этом в комментарии НСН заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») объявила, что поставит индийским авиакомпаниям 105 Ил-114-300. Как сообщило Министерство промышленности и торговли РФ, предварительные соглашения подписаны с тремя авиакомпаниями в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Индия». В индийских СМИ соглашение комментируют с акцентом на перспективы сотрудничества с Россией в области авиационной промышленности, включая локализацию производства.
«Самое интересное, что подписывают контракт с Индией, когда еще российский рынок не насыщен. Наши авиакомпании имеют 300 машин зарубежного производства, которые нужно поменять в ближайшие два – три года. В противном случае будет не на чем летать. Потому что срок их эксплуатации истекает. А мы насыщаем индийский рынок. Тогда нам придется переходить на железную дорогу, автомобильный и водный транспорт. Авиации гражданской у нас просто не будет», - отметил эксперт.
Он поставил под сомнение выполнение заявленных объемов поставок.
«Мощности позволяют собрать в год не более 20 самолетов, как ОАК собирается дать 100 машин, сколько она их будет делать? У нас беднейший рынок. Мы ждем МС-21, Суперджет, и тот же Ил-114. Самое главное, у нас совершенно отсутствуют даже в проекте машины для местных воздушных перевозок, где вместимость 20-25 человек. Таких у нас нет. Пока до сих пор летают советские Ан-2 и еще окончательно добиваем Ан-24, Ан-26. Так что, прежде чем говорить об Индии, наверное, нужно было бы все-таки подумать о России. Сначала давайте себя обеспечим, а потом всех остальных», - подчеркнул собеседник НСН.
Он также считает, что совместное производство противопоказано России в нынешних условиях.
«Говорят о локализации выпуска Ил-114. Индия хочет, так сказать, совместно влезть в этот рынок в формате совместного производства. При этом мы говорим об импортозамещении. Если в Индии хотят что-то у себя доделывать, переделывать, да ради бога, пускай. Однако мы должны выпускать свою машину и не участвовать ни в каких кооперациях. Сегодня - друзья, а кем завтра кто будет, мы же не знаем. Поэтому это очень большой риск. Всё самим надо делать. Мы должны им поставлять машины чисто российского производства. Остальное, если захотят, пускай делают у себя, что хотят с разрешения нашего производителя. Главное, чтобы не было ухудшения лётной годности», - заключил Виктор Горбачев.
По данным издания «Коммерсант», ни один из трех потенциальных покупателей российских Ил-114 не присутствует на рынке региональных пассажирских перевозок. Одна из компаний выполняет чартерные бизнес-перевозки на легких самолетах и вертолетах, две другие к полетам вообще пока не приступили.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах форума «Иннопром. Индия» сообщил, что первые три Ил-114-300 передадут эксплуатанту в Архангельске по льготному лизингу в ближайшие месяцы: первый борт до конца года, еще два - в январе.
Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отечественная авиаотрасль в лучшем случае получит 200 самолетов к 2030 году.
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