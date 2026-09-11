«Самое интересное, что подписывают контракт с Индией, когда еще российский рынок не насыщен. Наши авиакомпании имеют 300 машин зарубежного производства, которые нужно поменять в ближайшие два – три года. В противном случае будет не на чем летать. Потому что срок их эксплуатации истекает. А мы насыщаем индийский рынок. Тогда нам придется переходить на железную дорогу, автомобильный и водный транспорт. Авиации гражданской у нас просто не будет», - отметил эксперт.

Он поставил под сомнение выполнение заявленных объемов поставок.

«Мощности позволяют собрать в год не более 20 самолетов, как ОАК собирается дать 100 машин, сколько она их будет делать? У нас беднейший рынок. Мы ждем МС-21, Суперджет, и тот же Ил-114. Самое главное, у нас совершенно отсутствуют даже в проекте машины для местных воздушных перевозок, где вместимость 20-25 человек. Таких у нас нет. Пока до сих пор летают советские Ан-2 и еще окончательно добиваем Ан-24, Ан-26. Так что, прежде чем говорить об Индии, наверное, нужно было бы все-таки подумать о России. Сначала давайте себя обеспечим, а потом всех остальных», - подчеркнул собеседник НСН.

Он также считает, что совместное производство противопоказано России в нынешних условиях.