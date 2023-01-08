В России госпитализировали человек с коронавирусом за сутки

«По состоянию на 8 января 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 476 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 31,5%», — отмечается в сообщении.

Накануне в стране госпитализировали 695 человек с коронавирусом.

За сутки в России выявили 3 127 новых случая коронавируса. За все время пандемии в России заразились коронавирусом 21 826 982 человек.

В стране за минувшие 24 часа от COVID-19 погибло 45 человек. Всего умерло от заболевания 394 080 человек.

За сутки выздоровело 3 694 россиянина от коронавируса, за весь период пандемии - 21 245 559 человек.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии ТАСС заявил, что десятки различных штаммов COOVID-19 циркулируют в России, которые сильно отличаются от исходного варианта «омикрона».

